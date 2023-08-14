Повышенный ледовый класс: что известно о рыболовном траулере «Механик Сизов»

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Флаг России подняли на рыболовном траулере «Механик Сизов»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Уже через сутки судно отправится в Охотское море — ловить минтай и сельдь.

В Петербурге подняли флаг России на суперсовременном рыболовном траулере «Механик Сизов». Это уже третье высокотехнологичное судно, построенное на Адмиралтейских верфях для рыбного промысла.

Уже через сутки траулер отправится в Охотское море — ловить минтай и сельдь. «Механик Сизов» в два раза производительнее и мощнее кораблей, которые сейчас работают на Дальнем Востоке.

Судно обладает повышенным ледовым классом. Его длина — более 100 метров, а ширина — более 20.

Экипаж — до 155 человек, включая персонал комплекса переработки, который есть на борту. В год такая фабрика способна выпускать более 20 тысяч тонн рыбной продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прилавках в России появится больше отечественной рыбы.

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