Уже скоро? Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

В пик тепла температура воздуха может подняться до плюс 23 градусов.

Когда в Россию придет бабье лето

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе

В Центральной России классическое бабье лето начнется на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, все предпосылки этого он уже видит. Тишковец уверен, что в этом году и москвичей, и жителей всей Центральной России небесная канцелярия обеспечит самым теплым бабьим летом.

Синоптик рассказал, что, согласно предварительным расчетам, погода будет радовать жителей столичного региона стабильной температурой. В дневные часы столбики термометров поднимутся максимум до плюс 20 градусов, а в ночные — опустятся минимум до плюс шести градусов.

Тишковец добавил, что в пик тепла воздух прогреется до плюс 23 градусов.

«Это очень комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе», — отметил метеоролог.

Ранее Евгений Тишковец в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, какая погода будет в сентябре. По его словам, месяц получится своеобразным — «парниковым».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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