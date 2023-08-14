В Киеве завершилась установка украинского трезубца на щите монумента «Родина-мать», откуда ранее был демонтирован советский герб. О проделанной работе пишет местное издание «Страна».

По данным ресурса, работа над щитом полностью завершена, а рабочие разбирают оборудование. Теперь мечта киевского режима исполнилась — над городом больше не видно герба СССР.

Врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев ранее сообщал, что рабочим была поставлена задача сдать объект до 24 августа — ко Дню независимости. Советский герб, по его словам, будет отправлен на хранение в музей.

Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук и вовсе заявлял о планах вскоре переименовать «Родину-мать» в «Украину-мать».

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова отреагировала на демонтаж герба СССР с «Родины-матери» в Киеве.