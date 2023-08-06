«Вся сущность режима»: Захарова о демонтаже герба СССР с «Родины-матери» в Киеве

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 170 0

Захарова: трезубец на «Родине-матери» — олицетворение сущности киевского режима

«Вся сущность режима»: Захарова о демонтаже герба СССР с «Родины-матери» в Киеве

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Украинские СМИ сообщили об установке трезубца на щит монумента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на установку трезубца на месте герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. По ее словам, украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свою натуру.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов», — написала она в своем Telegram-канал.

Дипломат отметила, что Мать нельзя переименовать или изменить ее. Она единственная и должна быть любима. К сожалению, добавила она, на Украине любить не умеют.

Ранее гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что «Родину-мать» переименуют. По его словам, вскоре памятник будет именоваться «Украина-мать».

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории, а также изменял географические названия, напоминающие о русских и России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова прокомментировала выданный МУС ордер на арест Путина.

Тема:
Украинский кризис
6 авг
В Киеве завершилась установка трезубца на месте герба СССР на «Родине-матери»
4 авг
Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли более 300 тысяч человек
3 авг
«Чтобы не вычислили»: почему Зеленский записывает видео на белом фоне
3 авг
«Больше доходов бюджета»: сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год
3 авг
В США ожидают скорой капитуляции Зеленского: «Он все равно ни на что не годен»
3 авг
Западная пресса синхронно сообщает о провале украинского контранступления
3 авг
Сроки названы: Великобритания готовится выслать 100 тысяч украинских беженцев
3 авг
NYT: ВСУ после провала контрнаступления возвращаются к прежней тактике
2 авг
«На истощение»: в США заявили об ослаблении Украины решениями Путина
1 авг
Благодарность за помощь: на Украине боевики избили колумбийских инструкторов
+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
Нить нефтепровода «Дружба» на территории Польши была отключена из-за утечки
11:15
Белоусов сообщил о готовности России к запуску беспилотной авиации
11:00
«Без нее как-то страшно»: Гузеева привела собаку на съемки
10:44
«Вся сущность режима»: Захарова о демонтаже герба СССР с «Родины-матери» в Киеве
10:32
«Будто самосвал проехался»: звезда «Дома-2» Капаклы пожаловался на здоровье
10:15
В Киеве завершилась установка трезубца на месте герба СССР на «Родине-матери»

Сейчас читают

В США предрекли ВСУ гибель из-за ловушки российских войск
Российские бойцы уничтожили с помощью дрона «Ланцет» бронетехнику ВСУ
«Попытка устрашения»: зачем Киев объявил зоной военной угрозы порты России
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео