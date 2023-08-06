«Вся сущность режима»: Захарова о демонтаже герба СССР с «Родины-матери» в Киеве

Захарова: трезубец на «Родине-матери» — олицетворение сущности киевского режима
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
Украинские СМИ сообщили об установке трезубца на щит монумента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на установку трезубца на месте герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. По ее словам, украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свою натуру.
«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов», — написала она в своем Telegram-канал.
Дипломат отметила, что Мать нельзя переименовать или изменить ее. Она единственная и должна быть любима. К сожалению, добавила она, на Украине любить не умеют.
Ранее гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что «Родину-мать» переименуют. По его словам, вскоре памятник будет именоваться «Украина-мать».
«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории, а также изменял географические названия, напоминающие о русских и России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова прокомментировала выданный МУС ордер на арест Путина.
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