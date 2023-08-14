Путин провел рабочую встречу с главой «Росатома»: главное

Эфирная новость 11 0

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой «Росатома»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Алексей Лихачев доложил президенту о том, как обстоят дела с выполнением госкорпорацией плана по гособоронзаказу.

«Росатом» выполнит гособоронзаказ на 100 процентов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Также он отметил социальные показатели за шесть лет — штат компании вырос больше чем на 100 тысяч человек. Причем 60 тысяч — это специалисты в сфере высоких технологий. Растут и зарплаты. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» построит АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Путин провел рабочую встречу с главой «Росатома»: главное
21:10
«Как же я его люблю»: Натали посвятила трогательный пост умершему супругу
21:00
Глава МИД ФРГ на пути в Австралию «застряла» в Абу-Даби из-за поломки самолета
20:48
Человеческие череп и кости нашли в мусорном мешке в Москве
20:36
Сын Градского обвинил его вдову Марину Коташенко в краже денег
20:24
Форум «Армия-2023» собрал гостей и участников из 70 стран

Сейчас читают

Закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет
«Долго и многократно»: о каком прорыве в создании лазерного оружия заявил Китай
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку