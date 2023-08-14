Путин провел рабочую встречу с главой «Росатома»: главное

Алексей Лихачев доложил президенту о том, как обстоят дела с выполнением госкорпорацией плана по гособоронзаказу.

«Росатом» выполнит гособоронзаказ на 100 процентов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Также он отметил социальные показатели за шесть лет — штат компании вырос больше чем на 100 тысяч человек. Причем 60 тысяч — это специалисты в сфере высоких технологий. Растут и зарплаты. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» построит АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.