Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 98 рублей

Как обстоят дела с другими валютами?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
К вечеру понедельника доллар в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 98 рублей, при этом еще в полдень курс превышал 101 рубль.
По состоянию на 18:37 по московскому времени, доллар остановился на отметке 97, 7 рубля.
В то же время европейская валюта опустилась более чем на 2, 5 рубля, сейчас евро стоит 106,2 рубля.
Напомним, Центробанк России планирует провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда нормализуется курс рубля.
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