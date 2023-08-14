В США заявили о бегстве ВСУ из-за российского наступления под Харьковом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления ВС России

В США заявили о бегстве ВСУ из-за российского наступления под Харьковом

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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ВС РФ оказывают «серьезное давление» на широком фронте.

Украинская армия бежит из-под Харькова, где российские войска перешли к наступлению. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. ‹...› ВСУ отступают», — сказал он.

Джонсон отметил, что Киеву не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания натиска российских сил. Кроме того, по мнению эксперта, украинские боевики не имеют достаточного количества систем контрбатарейной борьбы и противоракетной обороны для ведения боев.

Накануне полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill заявил, что наступление российской армии в Харьковской области станет страшным ударом для Вооруженных сил Украины. Эксперт считает, что переход харьковских территорий под контроль Москвы «разочарует» западных партнеров Киева и станет «крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил».

Ранее, писал 5-tv.ru, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил журналистам о повышении боеготовности на киевском направлении.

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