Летчик погиб в результате крушения самолета Л-39 в Краснодарском крае

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Авария произошла во время плановых учений.

Летчик погиб в результате крушения самолета Л-39 в Краснодарском крае

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Смертью летчика окончился плановый тренировочный полет учебно-боевого самолета Л-39 «Альбатрос» в Краснодарском крае. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ. Крушение произошло во время выхода на посадку, точные причины происшествия устанавливаются. Один из членов экипажа, по предварительным данным, получил несовместимые с жизнью травмы.

«Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб», — сказано в заявлении ведомства.

Л-39 — чехословацкий учебно-боевой самолет, созданный взамен модели Aero L-29 Delfin. В 1968 году был совершен первый полет, в 1972-м этот образец стал основным учебно-тренировочным воздушным судном для стран-участниц Организации Варшавского договора. Всего было построено свыше 2,8 тысячи машин, сегодня они стоят на вооружении более чем 30 государств.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в США истребитель МиГ-23 упал на жилой дом во время авиашоу. Что случилось с судном во время представления, пока неизвестно, однако кадры, распространенные в сети, говорят, что взрыв на борту произошел в воздухе.

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