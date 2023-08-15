Иркутск и Ачинск «ушли под воду» после мощного ливня
Мощный ливень обрушился на Иркутск
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Патрин; 5-tv.ru
Местные жители возмущены. Но не погодой. Тогда чем?
Мощный ливень с грозами накрыл накануне Иркутск. Дождь хоть и прошел быстро, но успел натворить немало бед. Улицы моментально залило водой. На некоторых улицах асфальт не выдержал погодные испытания и просто вскрылся, как по лед на реке. Машины по бампер ушли под воду, а пешеходы выбирали лужи помельче.
Спуститься в подземный переход тоже целый квест. С лестниц — водопады. Больше всего жителей возмущает то, что ремонт дорог и обустройство ливневок были совсем недавно, но положения не исправили.
Похожая ситуация и в Ачинске Красноярского края. Там тоже не хватает стоков для воды, после каждого дождя город уходит под воду.
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