В ННК прокомментировали произошедшее на нефтяном месторождении в ХМАО

На месте ЧП на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) работают сотрудники Независимой нефтегазовой компании (ННК). Об этом сообщил 5-tv.ru представитель компании Рустам Кажаров.

«Люди выехали на место, разбираются. Официальная информация будет завтра», — сказал он.

Накануне вечером на Талинском нефтяном месторождении в Нягани произошел взрыв. Согласно последним данным, предварительно, пострадали семь человек, двое из них скончались. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

После взрыва на месторождении произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. 14 августа около десяти часов вечера по московскому времени открытое горение было ликвидировано.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной взрыва на АЗС в Махачкале стал загоревшийся автомобиль.