Стала известна предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 220 0

Предварительной причиной взрыва на АЗС в Махачкале стал загоревшийся автомобиль

Стала известна предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: МЧС России / ТАСС

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Тема:
Пожар в Дагестане

В результате произошедшего погибли 12 человек.

Причиной взрыва на автозаправке в Махачкале мог стать автомобиль, который находился в находящейся рядом автомастерской. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По предварительной информации, машина загорелась в автосервисе, а затем огонь перекинулся на АЗС, что и стало причиной взрыва.

Согласно последним данным, в результате ЧП пострадало более 60 человек, 12 их них погибли. Среди жертв есть дети.

К ликвидации пожара привлечено более 260 человек и 80 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС. К настоящему времени возгорание локализовано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.

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