Стала известна предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
Предварительной причиной взрыва на АЗС в Махачкале стал загоревшийся автомобиль
Фото: МЧС России / ТАСС
В результате произошедшего погибли 12 человек.
Причиной взрыва на автозаправке в Махачкале мог стать автомобиль, который находился в находящейся рядом автомастерской. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
По предварительной информации, машина загорелась в автосервисе, а затем огонь перекинулся на АЗС, что и стало причиной взрыва.
Согласно последним данным, в результате ЧП пострадало более 60 человек, 12 их них погибли. Среди жертв есть дети.
К ликвидации пожара привлечено более 260 человек и 80 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС. К настоящему времени возгорание локализовано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на Талинском нефтяном месторождении охватил 100 квадратных метров.
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