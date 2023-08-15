Мощный взрыв в Махачкале: что известно к этой минуте
В результате трагедии погибли 26 человек. Еще несколько десятков пострадали.
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Мощный взрыв в Махачкале. На воздух взлетели цистерны с топливом, которые стояли возле автозаправочной станции. По последним данным республиканского минздрава погибли 26 человек, 75 пострадали. За их жизнь сейчас борются врачи. На месте ЧП вспыхнул сильнейший пожар, с которым не могли справиться несколько часов. Корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев передает из Дагестана.
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