Мощный взрыв в Махачкале: что известно к этой минуте

Мощный взрыв в Махачкале. На воздух взлетели цистерны с топливом, которые стояли возле автозаправочной станции. По последним данным республиканского минздрава погибли 26 человек, 75 пострадали. За их жизнь сейчас борются врачи. На месте ЧП вспыхнул сильнейший пожар, с которым не могли справиться несколько часов. Корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев передает из Дагестана.