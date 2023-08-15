Посол РФ Антонов: Киев использует военную мощь США против мирных жителей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Дипломат указал на жесточайшие преступления властей Украины против человечности.

Посол РФ Антонов: Киев использует военную мощь США против мирных жителей

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Киев использует военную мощь США против мирных жителей. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, оценивая текущую ситуацию.

«Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев», — подчеркнул российский дипломат, комментируя выделение США очередной транш военной помощи Украине.

Антонов подчеркнул, что Вашингтон пока не в курсе, как выйти из «кровавого проекта» и при это «сохранить лицо», поэтому продолжает действовать «по накатанной».

«Хотя здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — добавил Анатолий Антонов.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ Антонов заявил о потугах США уйти от ответственности за зерновую сделку.

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