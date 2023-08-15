Экс-разведчик США: ВС РФ уничтожили большое количество систем Patriot на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ уничтожили большое количество Patriot на Украине

Экс-разведчик США: ВС РФ уничтожили большое количество систем Patriot на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Спецоперация

Российские войска за несколько месяцев лишили ВСУ части западной военной техники.

Российские военные части в течение нескольких месяцев уничтожили подаренные Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные образцы систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, были разбиты зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, причем в таких количествах, что официальный Киев старательно избегает публичного обсуждения этой темы. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Gegenpol высказал экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов Скотт Риттер.

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — заявил он.

В мае в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в Киеве ЗРК Patriot ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Тогда же стало известно, что украинский комплекс потерял все 32 ракеты при попытке перехватить «Кинжал».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что американцам обошелся очередной пакет помощи.

Тема:
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