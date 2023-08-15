Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры
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В результате трагедии погибли 33 человека, еще несколько десятков пострадали, включая детей.
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
Все произошло поздно вечером 14 августа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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