Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 635 0

В результате трагедии погибли 33 человека, еще несколько десятков пострадали, включая детей.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Все произошло поздно вечером 14 августа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
15 авг
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35
15 авг
Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33 человек
15 авг
Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
15 авг
Обнаружены тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
15 авг
Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек
15 авг
В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
15 авг
Огонь выше соседних зданий: на месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка
15 авг
Мощный взрыв в Махачкале: что известно к этой минуте
15 авг
Трогательные кадры: мать в слезах бросилась в объятия сына, пострадавшего при взрыве в Дагестане
15 авг
Число пострадавших при взрыве в Дагестане выросло до 75
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Запутанная история: мебельная фабрика оставила без денег десятки петербуржцев
10:59
Действуют скрытно: российские артиллеристы громят отряды ВСУ под Угледаром
10:51
Городские тайны: в Петербурге начались раскопки на месте разрушенной церкви
10:43
Шойгу допустил пересмотр вопроса о применении кассетных боеприпасов в СВО
10:42
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35
10:33
Шойгу: спецоперация России положила конец доминированию Запада

Сейчас читают

Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры
В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
Есть веская причина: почему Брухунова не стала брать фамилию супруга Петросяна
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку