Путин не исключил стремление НАТО интегрироваться с блоком AUCUS

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Россия между тем остается сторонником многополярного мироустройства.

Путин не исключил стремление НАТО интегрироваться с блоком AUCUS

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Ohde

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Президент России Владимир Путин не исключил стремление НАТО интегрироваться с блоком AUCUS. Об этом он заявил в обращении к участникам конференции по международной безопасности.

«США стремятся, в том числе, переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий по сути направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений», — подчеркнул президент.

Между тем, по его словам, Россия остается сторонником многополярного мироустройства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего.

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