Путин: большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет

Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции по международной безопасности.

«Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу — именно вместе, на равных — предстоит созидать контуры будущего», — заявил президент.

К слову, конференция была основана в 2012 году. С тех пор она стала востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки, а также региональной, в частности в сфере безопасности. В этом году на нее не были приглашены западные страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Об этом он написал в телеграмме президенту Индии Драупади Мурму по случаю национального праздника — Дня независимости.