«Думал, что совесть когда-то проснется»: в «Мираже» прошлись по Суханкиной

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 374 0

Группа «Мираж» подала иск на организатора концерта Суханкиной

«Думал, что совесть когда-то проснется»: в «Мираже» прошлись по Суханкиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Скандал вокруг экс-солистки популярного коллектива набирает обороты.

Бывшая солистка легендарной группы «Мираж» Маргарита Суханкина остается в центре большого скандала. Как удалось выяснить изданию «Страсти», речь идет о нарушении авторских прав.

Гитарист коллектива Алексей Горбашов дал свой комментарий по этой ситуации. Так, он заявил, что конфликта можно было избежать: достаточно было заключить лицензионное соглашение на исполнение авторских песен коллектива.

Предложение бывшим участникам поступило еще в 2016 году. В рамках соглашения часть средств отчислялась бы авторам композиций, что, как отмечает Горбашов, вполне справедливо.

Стоит отметить, что на предложение никто не согласился, кроме менеджмента Суханкиной. Однако и ее лицензия закончилась в 2017 году.

Тем не менее, по словам ее бывших коллег, она продолжает выступать с репертуаром группы на закрытых мероприятиях. На сегодняшний день руководитель и продюсер «Миража» Андрей Литягин уже подал в суд на организаторов концерта Суханкиной.

«Андрей долго ждал в надежде на то, что совесть когда-то проснется, но этого не произошло… Разумеется, суд встал на сторону автора и признал, что песни исполнялись незаконно. Сейчас дело приняло серьезный поворот: Андрей передал свои права в издательство „Джем“, которое, как всем известно, умеет бороться с нарушителями», — делится гитарист.

На сегодняшний день подано уже несколько исков, в том числе к федеральным каналам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной.

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:06
Отказался от операции: названа причина смерти клоуна Андрюши
14:03
Рубль начал резко падать после решения ЦБ повысить ключевую ставку
13:52
Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
13:49
Два российских бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
13:49
Всем миром: в Приморье началась масштабная спасательная операция
13:44
ФК «Ахмат» уволил главного тренера Ташуева после пяти поражений

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Гений-аутист из США назвал даты грядущих авиакатастроф
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку