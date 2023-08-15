«Думал, что совесть когда-то проснется»: в «Мираже» прошлись по Суханкиной

Скандал вокруг экс-солистки популярного коллектива набирает обороты.

Бывшая солистка легендарной группы «Мираж» Маргарита Суханкина остается в центре большого скандала. Как удалось выяснить изданию «Страсти», речь идет о нарушении авторских прав.

Гитарист коллектива Алексей Горбашов дал свой комментарий по этой ситуации. Так, он заявил, что конфликта можно было избежать: достаточно было заключить лицензионное соглашение на исполнение авторских песен коллектива.

Предложение бывшим участникам поступило еще в 2016 году. В рамках соглашения часть средств отчислялась бы авторам композиций, что, как отмечает Горбашов, вполне справедливо.

Стоит отметить, что на предложение никто не согласился, кроме менеджмента Суханкиной. Однако и ее лицензия закончилась в 2017 году.

Тем не менее, по словам ее бывших коллег, она продолжает выступать с репертуаром группы на закрытых мероприятиях. На сегодняшний день руководитель и продюсер «Миража» Андрей Литягин уже подал в суд на организаторов концерта Суханкиной.

«Андрей долго ждал в надежде на то, что совесть когда-то проснется, но этого не произошло… Разумеется, суд встал на сторону автора и признал, что песни исполнялись незаконно. Сейчас дело приняло серьезный поворот: Андрей передал свои права в издательство „Джем“, которое, как всем известно, умеет бороться с нарушителями», — делится гитарист.

На сегодняшний день подано уже несколько исков, в том числе к федеральным каналам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной.