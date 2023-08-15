Цвет настроения — розовый: сколько получит Марго Робби за роль знаменитой Барби

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 751 0

Марго Робби за роль Барби получит около 50 миллионов долларов

Цвет настроения — розовый: сколько получит Марго Робби за роль знаменитой Барби

Фото: Кадр из к/ф "Barbie", Грета Гервиг, 2023 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Фильм получил оглушительный успех в мировом прокате. Отразится ли это на гонорарах?

Фильм «Барби» вышел в мировой прокат 21 июля. Главную героиню сыграла Марго Робби. По данным издания Variety, за свою роль 33-летняя популярная американская актриса получила около 50 миллионов долларов.

Фильм «Барби», широко растиражированный еще до премьеры, имел огромный успех и собрал кассовый сбор, который, по информации СМИ, уже составляет более 1 миллиарда долларов. Стоит отметить, что, помимо главной роли, Робби также принимала участие в съемках как продюсер картины. Отсюда и складывается настолько значительная сумма гонораров.

Кстати, «Барби» Греты Гервиг считается еще и лучшим стартом фильма, снятого женщиной, в истории кинематографа. Ведь только за первые дни премьеры в американском прокате «Барби» заработал порядка 155 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Барби» стал одним из главных фильмов года.

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:06
Отказался от операции: названа причина смерти клоуна Андрюши
14:03
Рубль начал резко падать после решения ЦБ повысить ключевую ставку
13:52
Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
13:49
Два российских бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
13:49
Всем миром: в Приморье началась масштабная спасательная операция
13:44
ФК «Ахмат» уволил главного тренера Ташуева после пяти поражений

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Гений-аутист из США назвал даты грядущих авиакатастроф
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку