Цвет настроения — розовый: сколько получит Марго Робби за роль знаменитой Барби
Марго Робби за роль Барби получит около 50 миллионов долларов
Фото: Кадр из к/ф "Barbie", Грета Гервиг, 2023 г.
Фильм получил оглушительный успех в мировом прокате. Отразится ли это на гонорарах?
Фильм «Барби» вышел в мировой прокат 21 июля. Главную героиню сыграла Марго Робби. По данным издания Variety, за свою роль 33-летняя популярная американская актриса получила около 50 миллионов долларов.
Фильм «Барби», широко растиражированный еще до премьеры, имел огромный успех и собрал кассовый сбор, который, по информации СМИ, уже составляет более 1 миллиарда долларов. Стоит отметить, что, помимо главной роли, Робби также принимала участие в съемках как продюсер картины. Отсюда и складывается настолько значительная сумма гонораров.
Кстати, «Барби» Греты Гервиг считается еще и лучшим стартом фильма, снятого женщиной, в истории кинематографа. Ведь только за первые дни премьеры в американском прокате «Барби» заработал порядка 155 миллионов долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Барби» стал одним из главных фильмов года.
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