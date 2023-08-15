«Унаследовала от меня»: Бабкина похвасталась красотой повзрослевшей внучки

|
Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Надежда Бабкина поздравила внучку Веру с днем рождения

«Унаследовала от меня»: Бабкина похвасталась красотой повзрослевшей внучки

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Народная артистка воспитывает трех внуков, искренне гордясь каждым из них.

Певица Надежда Бабкина трогательно поздравила внучку Веру с днем рождения, не упустив возможности похвастаться ее достижениями и особенным характером перед публикой.

Народная артистка России посвятила имениннице целый пост в личном блоге. Уникальные кадры юной Веры опубликовало издание 7Дней.ru.

«Вера — совершенно уникальная девочка. С одной стороны, она ласковая, нежная и душевная, как принцесса. <…> С другой стороны, Верочка настоящая сорвиголова. И эту черту она тоже унаследовала от меня», — написала звезда.

Юная наследница играет в футбол, а в ее комнате висит боксерская груша. Но при этом Вера увлекается и более «нежным» хобби — рисованием.

Свои таланты и внутреннюю притягательность девочка получила от бабушки, в чем та твердо убеждена. Бабкина воспитывает трех внуков: 13-летнего Георгия, десятилетнюю Веру и семилетнюю Марфу.

Всех Бабкиной подарил единственный сын Данила. Старший внук уже активно общается с прессой, ведет собственный Telegram-канал и даже планирует развивать творческую карьеру. Не исключает подросток и возможности записать совместную песню со своей звездной бабушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помощник Бабкиной прокомментировал их роман.

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
Женщина и ребенок погибли при страшном ДТП с грузовиками на Кубани
18:32
«Больше 400 в мире»: зачем США опутали планету сетью биолабораторий
18:27
Без присмотра: что известно об инциденте с девочкой на подоконнике в Дагестане
18:17
Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь
18:16
Активируйте нужные гены: как человеку дожить до 200 лет
18:09
«Унаследовала от меня»: Бабкина похвасталась красотой повзрослевшей внучки

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
«Сталкер активизировался»: Жорин рассказал подробности угроз в адрес Лады Дэнс
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку