Непредвзятые дискуссии: о чем говорили участники конференции по безопасности в Москве

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Конференция по международной безопасности собрала представителей из 76 стран

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service; 5-tv.ru

На встречу приехали представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты из 76 стран.

Глобальные угрозы и доверие между государствами обсуждают на Московской конференции по международной безопасности. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии крайне важны сегодня, когда в разных точках планеты полыхают конфликты, отметил Владимир Путин в обращении к участникам встречи.

На нее приехали представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты из 76 стран. Главные заявления — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Конференция была основана в 2012 году. С тех пор она стала востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки, а также региональной, в частности, в сфере безопасности.

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