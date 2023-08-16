Одна на всех: как трагедия в Дагестане сплотила местных жителей

Многие из тех, кто оказался на больничной койке — это обычные прохожие, которые бросились доставать людей из огня. Что там творилось — сложно вообразить. Даже опытные спасатели едва справлялись с эмоциями. Этот снимок сегодня облетел сеть — пожарный, многое повидавший по долгу службы, сидит совершенно растерянный и опустошенный. О том, как огромное горе сплотило сотни человек, рассказал корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

Одни помогают спасателям разбирать завалы, другие доставляют им воду. Рядом развернули настоящую полевую кухню.

«У нас же на Кавказе так принято: когда что-то случится, то все бегут, вытащить хотят, кто-то зажатый», — говорит житель Махачкалы Зубаир Ахмедов.

Дом Загры всего в полукилометре от места взрыва. Все окна выбило ударной волной. Она и ее близкие чудом остались живы. Теперь родные и соседи помогают разбирать завалы.

«Выбило двери, подоконники где-то вывернуло, мраморные, тяжелые подоконники. В основном это все разбито, в грязи, мы еще не можем это все разобрать, чтобы оценить масштаб», — рассказала Загра Абдулаева.

А у пунктов переливания крови выстраиваются очереди — каждый здесь спешит помочь раненым.

«В госпитале, где сейчас помогают раненым, проводят экстренные операции. Постоянно приезжают местные жители, привозят сюда продукты, сдают кровь — ее сейчас нужно много, для экстренных переливаний», — рассказывает журналист.

Хирурги уже 20 часов не смыкали глаз, раненых много. И это не только ожоги, но и переломы — от падений обломков разлетевшихся зданий. В первые же минуты после взрыва сотни людей приехали к месту ЧП — спасать раненых. На собственных машинах их отвозили в больницы, экономя те самые спасительные минуты.

Раненые спасали раненых, волонтеры дежурили у госпиталей, развозили еду и медикаменты — эта трагедия объединила весь город. И многое рассказала о том, на какие большие дела способны люди.