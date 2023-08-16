Что известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

По последним данным, в больницах республики остаются 47 человек, еще 17 человек перевезли в Москву.

Медики продолжают работать с пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Как сообщил министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, люди находятся под присмотром в больницах.

Почти у всех — оскольчатые и ожоговые повреждения, переломы. Некоторые пациенты находятся в реанимации или отделении нейрохирургии. Но жизни и здоровью пострадавших, отметили власти, ничего не угрожает.

Вечером 14 августа на территории АЗС в Махачкале произошел взрыв. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Под завалами все еще могут находиться люди. Предварительной причиной произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, хранивший селитру рядом с взорвавшейся АЗС в Дагестане, объявлен в розыск.