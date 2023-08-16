Российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов «Тритон». Образец изделия представлен на танке Т-72БЗМ на форуме «Армия-2023».

Уточняется, что его создали в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Комплекс работает в четырех диапазонах частот. Управление им также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Запитываться электричеством он может как от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на форуме «Армия-2023» представят новинки российской военной техники, в том числе новые бронеавтомобили для штурмовых групп.