Российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Какие у него особенности?

Российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов «Тритон». Образец изделия представлен на танке Т-72БЗМ на форуме «Армия-2023».

Уточняется, что его создали в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Комплекс работает в четырех диапазонах частот. Управление им также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Запитываться электричеством он может как от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на форуме «Армия-2023» представят новинки российской военной техники, в том числе новые бронеавтомобили для штурмовых групп.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Угасла за несколько дней: какая роковая ошибка привела к смерти Ирины Мирошниченко
11:36
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
11:35
Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США
11:33
Профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях
11:30
МВД предложило упростить получение информации из интернета до суда
11:22
Молодой мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку