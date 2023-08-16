Индия может начать проводить взаиморасчеты с Россией в рублях

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 9 0

Страны ищут пути для реализации торговли в национальной валюте.

Индия может начать проводить взаиморасчеты с Россией в рублях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Сегодня Индия и Россия проводят взаиморасчеты в рупиях, однако страны ищут механизмы перехода на рубли. Об этом сообщил РБК президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш.

«Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность. Санкции оказали на него эффект, как я сказал, между правительствами идет обсуждение, как это можно решить», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает специальный порядок расчета по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции.

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