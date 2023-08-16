«Поработать с психологом»: что толкает людей на пластические операции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Хирург Алексанян: пластика помогает избавиться от врожденных дефектов и травм

«Поработать с психологом»: что толкает людей на пластические операции

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Стоит понимать, когда «пластика» необходима, а когда это просто блажь и желание выделиться.

Эстетическая медицина шагнула далеко вперед, теперь у людей нет сложностей при желании скорректировать внешность. Тем не менее, иногда вместо оправданной необходимости это превращается в обычную блажь.

Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян рассказал, что за «пластикой» в первую очередь обращаются из-за желания исправить внешние недостатки. Например, изменить форму носа или удалить жировые отложения, передает издание dni.ru.

Врач уверяет: это не только улучшит внешний вид и настроение пациента, но и поправит здоровье. Более серьезные случаи, когда пластика просто необходима — внешние дефекты, врожденные или те, что были получены в силу разных обстоятельств.

«Пластика» поможет не только избежать стресса и комплексов, но и стать увереннее в себе. А еще специалист напоминает: обладать рельефным телом можно и без изнуряющих диет и тренировок.

Операции по моделированию тела не только преображают, но и мотивируют к поддержанию здорового образа жизни. Однако иногда это становится манией, грозя принести с собой настоящие проблемы.

По мнению хирурга, некоторые пациенты фактически придумывают причины для вмешательства, и не всегда они оправданы. Например, желание переделать себя в угоду модным веяниям в погоне за вечной молодостью.

«Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста сводят разговор на нет. Понятно, что пациент не готов к самостоятельным шагам, не уверен в себе, всегда будет обвинять других в неудачах. Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на свое восприятие и поработать с психологом», — говорит Алексанян.

К подобным аспектам врач относит и желание выделиться через пластические операции.

Ранее 5-tv.ru писал, как пластическая хирургия может преобразовать вид ног.

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