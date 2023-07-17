«Через месяц целый год!» — Даная Пригожина показала подросшего сына
Даная Пригожина показала подросшего сына
Фото: Instagram* / danaya_prigozhina
Блогер уже давно не скрывает от подписчиков внешность своего малыша.
Даная Пригожина поделилась редким кадром в своем личном блоге — фотографией подросшего сына. Поводом стал знаменательный для ребенка день — ему исполнилось 11 месяцев.
«Я не верю, что Даниэлю через месяц целый год! Присматриваем ему первый автомобиль», — написала счастливая мама в соцсетях.
Блогер уже давно не скрывает от подписчиков внешность своего малыша. После крещения Даная опубликовала фото сына Даниэля, которого летом родила от супруга Евгения.
Дочь Иосифа Пригожина показала его внука.
Даная всегда имела крупное телосложение, из-за чего в детстве не раз подвергалась травле. В результате однажды она приобрела китайские таблетки. Поначалу препарат давал хороший результат, но вскоре блогер поняла, что в таблетках содержались некие вредные вещества. Поправить здоровье после таблеток она смогла лишь через несколько лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что внук Иосифа Пригожина радует дедушку и родителей своими первыми успехами.
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