«Отнюдь не панацея»: Москва с партнерами ищет альтернативу зерновой сделке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Посол Ерхов: РФ прорабатывает альтернативы зерновой сделке с партнерами

«Отнюдь не панацея»: Москва с партнерами ищет альтернативу зерновой сделке

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Неоднократно подчеркивалось, что говорить о возобновлении инициативы в ее первозданном виде можно будет лишь после выполнения требований российской стороны.

Российская сторона вместе с партнерами работает над поиском альтернативы зерновой сделке для обеспечения продовольствием нуждающихся стран, а возобновление самой черноморской инициативы будет возможно лишь после выполнения требований Москвы. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

''Черноморская инициатива — отнюдь не панацея», — прокомментировал дипломат в беседе с IHA.

Ерохов уточнил, что альтернативы уже имеются и на данном этапе производится их проработка с партнерами. Россия продолжает вносить вклад в продовольственную стабильность и безопасность мира, заключил он.

Москва приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. лава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но лишь при условии выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что США вместе с Турцией и Украиной ищут альтернативные пути экспорта зерна.

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