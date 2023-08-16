«Отнюдь не панацея»: Москва с партнерами ищет альтернативу зерновой сделке

Неоднократно подчеркивалось, что говорить о возобновлении инициативы в ее первозданном виде можно будет лишь после выполнения требований российской стороны.

Российская сторона вместе с партнерами работает над поиском альтернативы зерновой сделке для обеспечения продовольствием нуждающихся стран, а возобновление самой черноморской инициативы будет возможно лишь после выполнения требований Москвы. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

''Черноморская инициатива — отнюдь не панацея», — прокомментировал дипломат в беседе с IHA.

Ерохов уточнил, что альтернативы уже имеются и на данном этапе производится их проработка с партнерами. Россия продолжает вносить вклад в продовольственную стабильность и безопасность мира, заключил он.

Москва приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. лава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но лишь при условии выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что США вместе с Турцией и Украиной ищут альтернативные пути экспорта зерна.