Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Уникальный маршрут тянется через весь город и соединяет Зеленоград и Раменское.

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3).

На мероприятии также присутствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Перед началом движения машинисты доложили о своей готовности, после чего российский лидер торжественно сказал: «Разрешаю!», запустив тем самым в путь первые «Иволги».

Маршрут создан по уникальному проекту, тянется через весь город и соединяет Зеленоград и Раменское. Также известно, что стоимость поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 65 рублей. Между тем пересадка на станции метро, МЦК и МЦД будет бесплатной в течение 90 минут после первой валидации.

До этого в Москве прошло открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В общей сложности, БКЛ насчитывает 31 станцию, на которых можно будет сделать пересадки. Новая линия соприкасается с МЦК, МЦД-1, МЦД-2, а также ветками метро. Кроме того, после поездки на БКЛ можно будет пересесть на 13 железнодорожных станций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для обслуживания БКЛ созданы новые рабочие места для специалистов.

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