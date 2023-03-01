Собянин: для обслуживания БКЛ созданы новые рабочие места для специалистов

В столице прошло открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для ее обслуживания было создано шесть тысяч рабочих мест.

По его словам, на новую работу устроились машинисты электропоездов, дежурные по станции, монтеры пути, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и многие другие.

«К 2030 году в зонах новых станций БКЛ будет создано около 391 тысячи новых рабочих мест», — заявил Собянин.

В общей сложности, БКЛ насчитывает 31 станцию, на которых можно будет сделать пересадки. Новая линия соприкасается с МЦК, МЦД-1, МЦД-2, а также ветками метро. Кроме того, после поездки на БКЛ можно будет пересесть на 13 железнодорожных станций.

Большая кольцевая линия позволит прокладывать более короткие маршруты и тратить на передвижение по городу меньше времени.

Последний открытый участок кольца включил в себя девять станций: Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы.