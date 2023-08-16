Путин назвал главную причину деградации международных спортивных организаций: «Неизбежно»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 35 0

Путин назвал политизацию главной причиной деградации спортивных организаций

Фото, видео: www.globallookpress.com / Enrico Calderoni; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назвал главную причину полной деградации спортивных организаций. В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил неприкрытую политизацию структур. Что, конечно, совсем недопустимо.

«Международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтом неизбежно создание параллельных структур», — подчеркнул Путин, наметив выход из сложившейся кризисной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелоатлетов из России не допустили до участия на чемпионате мира. Соответствующая информация появилась на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Турнир будет проходить с 4 по 17 сентября в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

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Путин назвал главную причину деградации международных спортивных организаций: «Неизбежно»

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