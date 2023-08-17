Строго в рамках закона: как россияне переплачивают за поверку счетчиков воды

Эфирная новость 121 0

Жители Петербурга вдвое переплатили компании за поверку счетчиков воды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как защитить себя от «агрессивного маркетинга»?

Жертвами искусных манипуляторов стали жители спальных районов Петербурга. Представители фирмы по поверке счетчиков воды массово обходят квартиры.

И многие поддаются на уговоры немедленно произвести необходимые манипуляции. Вот только за услугу берут в два раза больше рыночной цены.

При этом выяснилось, что действуют специалисты строго в рамках закона. Как защитить себя от «агрессивного маркетинга» — выяснял корреспондент «Известий» Павел Панов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт. Обезопасить себя довольно просто — в такой ситуации нужно неоднократно проверить принадлежность «сотрудника» к реальной соцорганизации и, конечно, никогда и никому не называть пароли и коды из SMS-сообщений.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
На территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар
11:55
Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет
11:48
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
11:44
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за фейки об СВО
11:42
Дороги охвачены пламенем: что происходит на фоне пожаров на Тенерифе
11:36
Возбуждение дела против экс-главы Ростовского областного суда признали законным

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку