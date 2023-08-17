Строго в рамках закона: как россияне переплачивают за поверку счетчиков воды

Как защитить себя от «агрессивного маркетинга»?

Жертвами искусных манипуляторов стали жители спальных районов Петербурга. Представители фирмы по поверке счетчиков воды массово обходят квартиры.

И многие поддаются на уговоры немедленно произвести необходимые манипуляции. Вот только за услугу берут в два раза больше рыночной цены.

При этом выяснилось, что действуют специалисты строго в рамках закона. Как защитить себя от «агрессивного маркетинга» — выяснял корреспондент «Известий» Павел Панов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт. Обезопасить себя довольно просто — в такой ситуации нужно неоднократно проверить принадлежность «сотрудника» к реальной соцорганизации и, конечно, никогда и никому не называть пароли и коды из SMS-сообщений.