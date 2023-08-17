Конгрессвумен Грин впала в истерику из-за провала антироссийских санкций: «Никаких денег Украине!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 41 0

онгрессвумен Грин: санкции провалились из-за роста благосостояния РФ

Конгрессвумен Грин впала в истерику из-за провала антироссийских санкций: «Никаких денег Украине!»

Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein

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В США давно подумывают изменить политический курс. Но хочет ли этого «верхушка»?

Несмотря на то, что Вашингтон активно настаивал на введении антироссийских санкций, уже сегодня можно сказать, что идея провалилась. Благосостояние РФ, как сверхдержавы, только растет, а это значит, что любые рестрикции буду нежизнеспособны. Такое мнение выразила американская конгрессвумен Тейлор Грин, опубликовав гневный пост в Twitter.

Политик считает, что правительству США давно пора сменить политический курс. В частности, перестать поддерживать Украину.

«Антироссийские санкции США провалились. Больше никаких денег Украине!» — написала Грин.

Она возмущалась тем, что на Киев Вашингтон потратил уже 113 миллиардов долларов, а толку от этого — ноль.

Киеву конец? На Западе озвучили зловещее предсказание по Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские банки принудительно закрывают счета компаний, работающих с Украиной.

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