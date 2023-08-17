В Ливии опровергли сообщения о сдаче в аренду порта Турции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Там якобы турецкая сторона хотела разместить военную базу.

В Ливии опровергли сообщения о сдаче в аренду порта Турции

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Ливия опровергла сообщения о том, что Турция на 99 лет арендовала порт Хомс для военной базы. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Правительства национального единства Ливии Мухаммед Хамуда.

«Это не соответствует действительности», — отметил собеседник агентства.

Прежде стало известно, что Турция на 99 лет арендовала ливийский порт Хомс, где собирается разместить свою военную базу с системами для беспилотников и ПВО. Ожидалось, что это обеспечит превентивную защиту зон морской юрисдикции страны, а также безопасность торговых судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США в 2028 году планируют разместить в Азиатско-Тиоокеанском регионе две бригады, вооруженные гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, а возможным местом их базирования может стать Япония.

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