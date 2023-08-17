Мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 увеличат вдвое

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 124 0

Модернизацией боевых самолетов занимаются на предприятии в Самаре.

Мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 увеличат вдвое

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 увеличат в два раза, заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

Он отметил, что сегодня предприятие обеспечивает выпуск практически всего гособорнзаказа. В том числе создаются новейшие самолеты Ту-160М.

«Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство РФ, все осуществлены», — добавил Бочаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ подписало госконтракт с ЦНИИ «Буревестник» на поставку в войска новейших колесных гаубиц «Мальва».

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