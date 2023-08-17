В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане
Ему планируют избрать меру пресечения.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что ему планируют избрать меру пресечения.
На территории АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах. Погибли 35 человек, среди которых есть дети. Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента Владимира Путина, в России переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане.
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