В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 253 0

Ему планируют избрать меру пресечения.

В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что ему планируют избрать меру пресечения.

На территории АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах. Погибли 35 человек, среди которых есть дети. Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента Владимира Путина, в России переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане.

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