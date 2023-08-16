Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 52 0

По последним данным, в результате трагедии погибли 35 человек.

Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

В России переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей», — сказал глава государства.

Двумя днями ранее, 14 августа, на территории АЗС в пригороде Махачкалы прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах. Погибли 35 человек, среди которых есть дети. Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову поддержку федеральных органов после взрыва на территории АЗС под Махачкалой.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
16 авг
Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС
16 авг
Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы
16 авг
В Махачкале опознали 13 погибших после взрыва на АЗС
16 авг
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
16 авг
Что известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
16 авг
В Москве приземлился самолет МЧС с 16 пострадавшими из Махачкалы
16 авг
Одна на всех: как трагедия в Дагестане сплотила местных жителей
16 авг
Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву
16 авг
Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале
15 авг
В СК назвали возможную причину взрыва в Махачкале
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Доллар опустился в ходе торгов ниже 95 рублей
17:37
Любовь и космос: что Пересильд и Тройник говорят о своем романе
17:36
Умерла звезда итальянской оперы Рената Скотто
17:32
В ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении
17:28
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц «Мальва»
17:22
Путин назвал главную причину деградации международных спортивных организаций: «Неизбежно»

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Тотальная мобилизация? Что ждет Украину после разгрома последнего резерва ВСУ
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку