«Могу стать мамой целой футбольной команды»: Семенович заморозила яйцеклетки

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Певица Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В будущем артистка хочет познать материнское счастье. Но кто будет отцом ребенка?

Певице Анне Семенович уже 45 лет — и она всерьез задумалась о детях. Артистка уже подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению.

Осталось дождаться суженого, который и поможет ей с рождением ребенка. Звезда рассказала, как проходила процедура, передает издание dni.ru.

Так, 12 дней подряд она вводила себе гормоны, которые как раз помогают выработать яйцеклетки. Благодаря уколам, вместо одного биологического материала врачи смогут собрать от пяти до десяти.

Для Семенович это уже вторая процедура по заморозке генного материала. Она рассказала, что чем больше замороженных яйцеклеток, тем лучше. Дело в том, что некоторые из них могут погибнуть или не прижиться.

«Теперь у меня яйцеклеток много. Могу стать мамой целой футбольной команды», — объявила артистка.

В последнее время российские звезды все чаще становятся мамами после 40. К примеру, у Эвелины Бледанс появился ребенок в 43, а у Ольги Орловой — в 45.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович нарушила данное себе обещание.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:48
США разрешили Дании и Нидерландам передать F-16 Украине
1:30
Стас Михайлов осыпал дочь бриллиантами: «Ты — любовь»
1:15
Десять подростков попали в больницу после посещения бассейна в Сочи
1:02
«Могу стать мамой целой футбольной команды»: Семенович заморозила яйцеклетки
0:52
Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту перебоев электросетей
0:37
Владимир Машков получил именную звезду на фестивале «Таврида. АРТ»

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Арестованная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге
«С возрастом прогрессирует»: как кожная болезнь убивала звезду «Игры престолов» Кента
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку