«Ужасно выглядишь»: Джиган упрекнул жену на камеру ради реакции сына

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 14 0

Джиган и Самойлова разыграли шуточную ссору при сыне

«Ужасно выглядишь»: Джиган упрекнул жену на камеру ради реакции сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звездная пара все это время следила за реакцией своего наследника.

Рэпер Джиган отчитал перед камерой жену Оксану Самойлову за неопрятный внешний вид, чтобы вывести их ребенка на реакцию. Об этом сообщает портал ctnews.ru.

«Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая», — сказал исполнитель.

В этот момент звездные родители пристально следили за реакцией трехлетнего сына Давида. Ребенок, видимо, захотел пожалеть мать, обняв и сказав, что очень любит ее.

Позже Джиган и Самойлова разъяснили сыну, что ссора была просто шуткой и розыгрышем. Когда Давид успокоился, родители умилились реакции малыша.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог указала на ошибку Самойловой и Джигана в воспитании детей.

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