Поклонники в замешательстве: Мадонну заподозрили в новой пластике

В свой день рождения артистка появилась на публике заметно посвежевшей.

Певица Мадонна отметила свое 65-летие с друзьями, которые теперь стали делиться фотографиями с торжества в соцсетях. На снимках звезда выглядит гораздо лучше, чем некоторое время назад — из-за этого ее заподозрили в новой пластической операции.

Издание StarHit пишет, что, по мнению поклонников, Мадонна стала выглядеть посвежевшей. С ее лица пропала одутловатость, которая бросалась в глаза несколько месяцев назад.

По этой причине некоторые фанаты приходят к выводу, что поп-королева ложилась под нож пластического хирурга. А кое-кто даже называет примерное время, когда это могло случиться: июнь текущего года.

Тогда, по данным СМИ, Мадонна попала в реанимацию из-за тяжелой бактериальной инфекции. Даже появились подозрения, что виной тому стали все те же частые операции.

Издание отмечает, как остро Мадонна реагирует на критику в адрес своей внешности и, в том числе, на вопросы о визитах к специалистам по изменению внешности.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на том, о чем я говорю в своей речи, которая была посвящена благодарности за бесстрашие художников, многие люди решили судачить о моих фотографиях крупным планом, сделанных камерой с длинным объективом фотографом желтой прессы, который исказит все что угодно», — возмущалась звезда в своих соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадонна рискует в погоне за молодостью.