Корабли Черноморского флота уничтожили катер ВСУ, пытавшийся совершить атаку

Противник был поражен.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли около 23 часов вечера 17 августа попытку атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, которые находились юго-западнее Севастополя. Атака была успешно отражена, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“, не достигнув цели атаки», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что корабли в момент попытки атаки ВСУ осуществляли контроль судоходства в юго-западной части Черного моря. В настоящий момент выполнение этих задач продолжается.

Как рассказывал 5-tv.ru, накануне поздним вечером система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью.