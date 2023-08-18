Корабли Черноморского флота уничтожили катер ВСУ, пытавшийся совершить атаку

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 8 0

В Минобороны заявили о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

Корабли Черноморского флота уничтожили катер ВСУ, пытавшийся совершить атаку

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Противник был поражен.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли около 23 часов вечера 17 августа попытку атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, которые находились юго-западнее Севастополя. Атака была успешно отражена, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“, не достигнув цели атаки», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что корабли в момент попытки атаки ВСУ осуществляли контроль судоходства в юго-западной части Черного моря. В настоящий момент выполнение этих задач продолжается.

Как рассказывал 5-tv.ru, накануне поздним вечером система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
«Есть мужчина для души и тела»: Бледанс рассказала о личной жизни после развода
0:08
Корабли Черноморского флота уничтожили катер ВСУ, пытавшийся совершить атаку
23:54
Система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью
23:35
В Москве запущено движение по МЦД-3: новый диаметр связал Ленинградское и Казанское направления
23:23
В военном технополисе «Эра» оценили более 300 научных проектов
23:11
Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«С возрастом прогрессирует»: как кожная болезнь убивала звезду «Игры престолов» Кента
Разлад в семье: почему Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку