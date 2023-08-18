Житель Москвы неожиданно стал «банкротом» по вине полного тезки из Уфы

Герой нашего репортажа рад бы стать добросовестным клиентом банка, но все двери перед ним закрыты — из-за полного тезки, признанного банкротом. История на самом деле не такая уж редкая.

Если имя и фамилия распространенные, чужие долги могут стать вашими. Как же доказать, что это ошибка — разбирался корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге родился полный тезка президента России.