У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 638 0

За несколько дней до взрыва на АЗС в Махачкале селитра хранилась у всех на виду

У всех на виду: как хранилась селитра, спровоцировавшая взрыв на АЗС в Махачкале

Фото: 1 © РИА Новости

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Предположительно, именно из-за этого и произошла трагедия, унесшая жизни 35 человек.

На фото, сделанном за несколько дней до пожара на АЗС в пригороде Махачкалы, попало место хранения селитры. Что поражает — она располагалась на открытом воздухе, рядом с дырявым забором.

Легковоспламеняющееся вещество лежало в открытом доступе у всех на виду. Это заметно невооруженным глазом на кадрах, сделанных с соседней заправки, которая и пострадала в результате взрыва и пожара.

укпппппппппппппппппппппппппппппппппппНа фото попало место хранения селитры. 5-tv.ru

ЧП на АЗС в Дагестане произошло 14 августа поздним вечером. По данным СК, пожар начался в здании автосервиса, который находился через дорогу от заправки. После огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало взрыв, серьезно повредивший АЗС.

В результате случившегося пострадали больше 80 человек, 65 из них продолжают находиться в больницах с травмами разной степени тяжести. Погибло 35 человек, среди которых есть дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемого по делу о взрыве на АЗС арендатора склада с селитрой арестовали на два месяца.

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