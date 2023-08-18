Последний шанс: о чем молил любимый муж Майю Менглет в последний час

Ужасной трагедией обернулась большая любовь. Можно ли было ее избежать?

В январе 2023 года не стало заслуженной артистки РСФСР Майи Менглет. На протяжении многих десятилетий она была звездой экранов и театральных подмостков. Однако Майя ушла из большого кино в разгар своей карьеры, а после бросила и театр. Что же послужило причиной этим решениям?

А причина была проста — Менглет безмерно любила своего мужа Леонида Сатановского. Сатановский был первым и единственным супругом Майи, несмотря на слухи о ее якобы тайном замужестве в юности, которые неоднократно опровергала сама актриса. Именно из-за преданности мужу Менглет поставила под угрозу свою карьеру в кино, отказав высокопоставленному ухажеру, и из-за нее же актриса покинула театр имени Станиславского, новый директор которого снял с роли ее мужа.

Майя была вместе с Леонидом до самой его смерти в 2015 году, ухаживая за умирающим мужем. Как актриса рассказывала в интервью изданию 7Дней.ru, последними словами Сатановского было: «Майя, хоть за волосок зацепись, вытащи меня».

Актриса пережила любимого на восемь лет, на протяжении которых она тосковала по супругу и верила в то, что когда-нибудь они снова встретятся.

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