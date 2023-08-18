Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Пети из Красногорска
У мальчика — врожденный порок сердца. Ему требуется незамедлительная помощь.
Фото: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю о шестилетнем Пете.
У мальчика — врожденный порок сердца. Он задыхается от малейшей физической нагрузки. Чтобы исправить патологию, требуется дорогостоящая операция. На ее оплату не хватает двух с половиной миллионов рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — получилось собрать необходимую сумму. И даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 710 тысяч 57 рублей.
Большое вам спасибо!
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