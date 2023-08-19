«Вы не все разглядели»: Наталья Штурм показала ягодицы после пластики

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Певица Наталья Штурм показала ягодицы после пластики

«Вы не все разглядели»: Наталья Штурм показала ягодицы после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Anna Shustova

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Певица опубликовала провокационный снимок в своих соцсетях.

Наталья Штурм продемонстрировала свою фигуру во всей красе, опубликовав фото в купальнике в личном блоге.

В кадре 57-летняя певица стоит вполоборота и с удовольствием демонстрирует свою фигуру. Черный купальник и такого же цвета босоножки на высоких каблуках подчеркнули обновленное тело звезды 90-х.

«Мне кажется, вы не все видели», — такой надписью сопроводила свое фото Наталья.

На бедре певицы можно заметить пластырь, также виднеются гематомы. Можно предположить, что это следы от пластической операции, которую, как призналась сама Штурм своим подписчикам, она сделала некоторое время назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наталья Штурм лишилась голоса после пластики.

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