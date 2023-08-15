«Не передать словами»: певица Наталья Штурм лишилась голоса после пластики

Знаменитость решилась на комплексный поход к хирургу — сделала лицо, живот и ягодицы. Операции прошли успешно, но вот после ее ждал неприятный «сюрприз».

Обругавшая звездного хирурга Тимура Хайдарова певица Наталья Штурм сама неожиданно решила лечь под нож другого специалиста. Пугающие последствия и тут себя долго ждать не заставили — после операций у нее пропал голос. О пережитом стрессе артистка рассказала изданию «МК».

Исполнительница рассказала, что все вмешательства сделала по совету врачей — они рекомендовали ей «открыть» взгляд и переместить жировую прослойку с живота на ягодицы. И липосакция, и операция на веки прошли успешно, однако на утро самочувствие начало ухудшаться.

«Проснулась и поняла, что у меня пропал голос. Очень испугалась. Мое состояние — не передать словами», — поделилась Штурм.

Женщина вспоминает, что ей позвонила бывшая солистка группы «Непара» Вика Талышинская, однако диалога не получилось — Наталья могла лишь шептать в телефонную трубку. К счастью, смартфоны располагают возможностями для переписки.

«Через три дня голос восстановился. Теперь я пою постоянно, просто нон-стопом. Хожу тоже нормально», — добавила знаменитость.

Наталья Штурм ранее рассказывала 5-tv.ru, что на вмешательства она решилась на фоне скандала певицы Славы и Тимура Хайдарова. Обеспокоенная этой ситуацией, она крайне тщательно выбирала хирурга. Результатом исполнительница хита «Школьный роман» более чем довольна — к честно заработанным в зале кубикам добавилось отсутствие жирового валика на животе.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Штурм высказалась о скандале с хирургом Хайдаровым.