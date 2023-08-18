В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, ребенок в больнице

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Малышка госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, ребенок в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Змея укусила четырехлетнюю девочку в Санкт-Петербурге. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Уточняется, что все произошло несколько дней назад, 10 августа, в Кировском районе Ленинградской области. После укуса малышку доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге обсуждают громкую историю с девочкой, которую укусил енот. Все произошло в контактном зоопарке. Мама признается, что отвлеклась, и увидела семилетнюю дочь уже с окровавленным ухом.

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В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, ребенок в больнице

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