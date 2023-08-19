«Стимул для многих»: Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 125 0

Актриса Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике

«Стимул для многих»: Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Фанаты 55-летней артистки осыпали ее комплиментами по поводу стройной фигуры.

Алика Смехова поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. Сейчас актриса наслаждается лучами солнца в Испании. Она передала «привет» с моря, позируя в белом бикини.

«Мое утро начинается в этой дикой бухте», — написала 55-летняя артистка в своем личном блоге.

Подписчики актрисы не смогли не отметить, что она выглядит шикарно.

«Прекрасная фигура, красивая женщина, талантливая актриса»;

«Супер фигура»;

«Это стимул для многих»;

«Вы вечно молодая и позитивная», — пишут фолловеры.

Сама Алика Смехова уверена, что выглядеть достойно можно в любом возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Алика Смехова показала себя без одежды и макияжа.

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«Стимул для многих»: Алика Смехова подразнила поклонников фото с отдыха в купальнике

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