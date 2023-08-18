Александр Буйнов вспомнил добрым словом клоуна Андрюшу: «Спасибо, профессор»

Актер был учеником юмориста. Что именно он рассказал о нем?

Певец и актер Александр Буйнов вспомнил добрым словом своего наставника — народного артиста РФ Андрея Николаева. В своем личном блоге он написал душераздирающий текст.

Буйнов отметил, что почти все люди помнят Николаева как клоуна Андрюшу. Но сам артист знает мужчину как профессора ГИТИСа. Он обучался у него с 1987 по 1992 год. Николаев работал не только с актерами, но и с режиссерами.

«Во многом благодаря этому Великому Артисту я и стал тем, кем являюсь на сегодняшний день», — написал Буйнов.

Николаев еще в студенческие годы Буйнова пророчил ему карьеру серьезного артиста.

«Спасибо, профессор, что именно вы были моим наставником! Еще одна добрая душа отошла на небо», — написал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, как у клоуна Андрюши мог развиться некроз желчного пузыря.